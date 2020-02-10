مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تبدأ تنفيذ 26 مسكناً بحتا

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أوضح المهندس عبد الله الشحي، مدير أول إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ «البيان»، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع 26 مسكناً في حتا بمناطق صعير والسلمي وسهيلة، منتصف شهر أكتوبر الماضي، فيما من المتوقع الانتهاء منه في منتصف عام 2021.

وأضاف أن تكلفة المشروع بلغت 38 مليون درهم، وأن أعماله ما زالت في مراحلها الأولى، حيث تقدر نسبة الإنجاز الحالية بـ 5%، لافتاً إلى أن المشروع يتألف من 26 مسكناً منها 25 مسكناً بعدد خمس غرف نوم، فضلاً عن دورين بمساحة بناء وصلت 3664 قدماً مربعة، بالإضافة إلى مسكن واحد بغرفتي نوم ودور واحد بمساحة بناء 2418 قدماً مربعة، بينما تتنوع واجهات المساكن بين الطرازين الإسلامي والأندلسي.