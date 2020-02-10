ورش عمل لترسيخ ثقافة الابتكار في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

شهد ثاني أيام فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة والذي بدأت فعالياته في 8 فبراير وتستمر حتى 14 فبراير في هيئة الشارقة للكتاب، العديد من ورش العمل التي نظمتها كبرى الشركات العالمية، والجهات الحكومية المحلية والخاصة التابعة للإمارة.

وزار فعاليات اليوم الثاني الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، الذي اطلع على مشاركات الجهات الحكومية ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة كما حضر الفعاليات المستشار الدكتور منصور بن نصار، مدير عام الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة وراشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وسعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

ورش

ونظمت شركة «أمازون» ورشة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في خدمات الويب في أمازون»، ونظمت شركة هواوي ورشة بعنوان «التحول الرقمي»، ونظمت شركة «ساب» ورشة بعنوان «تسخير الخيال العلمي لاستكشاف ابتكار الأعمال».

وناقشت شركة «ديل للتكنولوجيا» ورشة عمل بعنوان «تشكيل مستقبل التعليم العالي» أهمية تمكين مؤسسات التعليم العالي للمساهمة في تشكيل مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة في عصر التحول الرقمي، بينما ناقشت «فيرست بت» خلال ورشتها التي حملت عنوان «رقمنة العمليات التجارية للشركات العامة في الإمارات» أهمية رقمنة التجارة في ظل العصر الرقمي الذي يمر به العالم.

وقدمت شركة «إن إن تي سي» ورشة بعنوان «تدريب مكثف في الواقع الافتراضي»، وبينما استعرضت شركة «إنتل» خلال ورشتها التي كانت بعنوان «أدوات إنتل للذكاء الاصطناعي في الأوساط الأكاديمية والصناعة» كيف تخدم أدوات إنتل للذكاء الاصطناعي الأوساط الأكاديمية والصناعية من خلال تطوير وتحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

بلدية الشارقة

ونظمت بلدية مدينة الشارقة أربع ورش عمل في ثاني أيام شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة وهي «اتمو ابتكار»، والتي قدمها المهندس علي حمدان العسكر، مهندس معماري، وتطرق خلالها إلى كيفية خلق أجواء تحفز الابتكار في المجتمع عن طريق ثلاثة محاور: التصميم الداخلي واختيار الألوان المناسبة والبيئة المحيطة وطاقة المكان، بينما استعرضت ورشة «ابتكر مع الروبوت»، التي قدمتها كل من أنفال حسن، وجواهر مطر إلى طرق تعليم الأطفال أساسيات البرمجة بطريقة مبسطة، وذلك من خلال برمجة الروبوت بأساليب مبتكرة وممتعة عن طريق القيام بالعديد من الأنشطة كعمل سباق بين الروبوتات والتنقل في المتاهات وغيرها.

مشاركة

شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأربعة مشاريع: حراسة ذكية وهو عبارة عن نسخة مصغرة من مركز عمليات الشرطة ويهدف إلى تأمين وحماية المواقع التي تحددها الشرطة، وحقيبة الواقي وهي حقيبة ظهر خفيفة الوزن وضد الرصاص وأخف بعشر مرات من الحقيبة العادية وشرطة الشارقة بصدد الحصول على براءة اختراع لهذا المشروع، وجهاز محاكاة القيادة للسائقين الجدد، والرادار الذكي الذي يختص بمخالفة السيارات المعدلة التي تسبب الضوضاء.