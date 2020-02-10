«الداخلية» تطلق هاكاثون «ابتكارك أمان 2020»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أطلقت وزارة الداخلية، أمس، المسابقة الابتكارية «هاكاثون ابتكارك أمان 2020»، التي يصل مجموع جوائزها إلى 310 آلاف دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الداخلية بحضور عدد من الضباط، ووسائل الإعلام، ويستطيع الراغبون التقدم فوراً عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة، وسيتم عرض الابتكارات الفائزة في معرض «آيسنار أبوظبي» في مارس المقبل.

رؤية

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، في كلمته خلال المؤتمر، أن دولة الإمارات تدخل عام الاستعداد للخمسين برؤية طموحة لصناعة المستقبل لترجمة رؤى القيادة الرشيدة في استشراف نصف قرن من المستقبل لوضع الإمارات في مرتبة متقدمة وسط دول العالم، وكما تعلمون، فإن وزارة الداخلية ووفق توجهات حكومة الإمارات تدعم وتتبنى سياسات واستراتيجيات داعمة للابتكار وحاضنة للإبداع، بدعم ورؤية سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال إن دولة الإمارات تتصدر عربياً في مؤشر الابتكار، حيث يعتبر عنصراً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي ترتكز على وجود وتأهيل كفاءات إماراتية ماهرة معززة بأفضل الخبرات بما يضمن الازدهار المستدام لدولة الإمارات، ونعمل نحن من خلال مبادراتنا ومشاريعنا الاستراتيجية في وزارة الداخلية على تحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة.

مبدعون

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي لـ «البيان»، أن مبادرة «هاكاثون لعالم أفضل» تستهدف نحو 3.8 ملايين شاب وفتاة من المبدعين والمبتكرين، والفرق والشركات الناشئة تتنافس من جميع أنحاء العالم وتستعرض أفكارها ومنتجاتها في موضوعات وتحديات السلامة والوقاية، والدفاع المدني والخدمات، ويتم اختيار أفضل الحلول للتحديات المستقبلية بحيث يتم عرض الابتكارات الفائزة في «آيسنار أبوظبي 2020»

وقال اللواء الريسي: نطلق اليوم مبادرة «هاكاثون لعالم أفضل» تحت شعار «ابتكارك أمان 2020» بتنظيم وإعداد إدارة التميز والريادة بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، وبإشراف لجنة الابتكار والتميز في اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر- أبوظبي.

ملامح

وأكد عبد الله إبراهيم الأحمد نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الحكومية في شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، أن «اتصالات» الراعي الرئيسي للمبادرة، مشيراً إلى أهمية الابتكار في رسم ملامح المستقبل، ولا سيما في المجال الأمني، من خلال استحداث حلول ذكية ترتقي بالعمل الشـرطي.

وأكد المقدم خليفة راشد الصريدي نائب مدير إدارة التميز والريادة بوزارة الداخلية، أن هاكاثون لعالم أفضل بشعار «ابتكارك أمان 2020» باختصار مسابقة ابتكارية نستهدف فيها تعزيز القيمة المضافة للابتكار كوسيلة لتعزيز النجاحات في تطوير العمل وبناء خطط تطلعية قائمة على استشراف المستقبل.

وأوضح أن تحدي الهاكاثون سيعقد خلال الفترة من 14 ولغاية 16 مارس ويتنافس فيه المشاركون لابتكار حلول تقنية إبداعية للتحديات التي يتم طرحها وسيتم تكريمهم في معرض آيسنار أبوظبي 2020 بالإضافة لعرض ابتكاراتهم في جناح وزار الداخلية.