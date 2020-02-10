«غرفة عجمان» تستشرف المستقبل

المصدر: ( عجمان - البيان )

أشاد سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، بجهود القيادة الرشيدة في دعم بيئة الابتكار والاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين من خلال شهر الإمارات للابتكار، ليمثل هذا الشهر القاعدة الأساسية لاستشراف المستقبل وانطلاق المشاريع والخدمات المبتكرة في دولة الإمارات، مؤكداً أهمية فعاليات الابتكار لهذا العام ضمن عام الاستعداد للخمسين ليتشارك الجميع من مؤسسات وأفراد في وضع الأفكار والخطط البنّاءة التي تعزز ريادة وتفوق دولة الإمارات في الميادين كافة.

وأكد أن غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة حرصت على تعزيز بيئة الإبداع والابتكار لديها من خلال «إدارة التطوير والابتكار».