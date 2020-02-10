ملقط إعصاري رقمي لخلع الأسنان دون ألم

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

حصلت الدكتورة وفاء البلوشي من هيئة الصحة في دبي، على براءة الاختراع من مكتب براءة الاختراع لدول مجلس التعاون، عن ابتكارها لجهاز رقمي لخلع الأسنان يعد الأول من نوعه، وبدأت البحث عن الدعم من داخل الدولة لتصنيع الجهاز.

جوائز

وقالت الدكتورة وفاء التي مثّلت الدولة أكثر من مرة في البرتغال وفنلندا وماليزيا، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية، إنها تلقت عروضا من شركات ودول لتبني الاختراع، كونه سيحدث نقلة نوعية في طب الأسنان، إلا أنها رفضت وما تزال لأنها تريد أن يحمل الابتكار اسم دولة الإمارات.

وأوضحت الدكتورة وفاء البلوشي أن فكرة الجهاز الذي أسمته «الملقط الإعصاري لخلع الأسنان»، يعمل بالتقنية الرقمية، من خلال إدخال أنبوب صغير في منطقة الأربطة بين السن وعظم الفك، حيث يقوم بتغيير درجة حرارة الدم لتسهيل قطع الأربطة، وبالتالي يتم خلع السن أو الضرس من دون ألم وبأقل مجهود.

وأضافت أن الجهاز يتميز عن الطرق التقليدية من ناحية توفير الوقت والجهد، فضلاً عن أنه يغني عن استخدام العديد من الأدوات المستخدمة حالياً في خلع الأسنان، خاصة وأن الطريقة التقليدية تعتمد على عدة أدوات لخلع الأسنان، إذ إن خلع أسنان الكبار يختلف عنها للصغار، بينما يقوم الجهاز الرقمي المبتكر بكل هذه المهام من خلال نفس الجهاز.

وأكدت أن عملية الاستشفاء تكون أسهل بكثير من خلال هذا الجهاز، كونه يعتمد على كمية ضئيلة من المخدر مقارنة بالطريقة التقليدية، كما أنه يحافظ على عظام الفك، إذ إنه لا يتطلب التوسعة بين عظام الفك لخلخلة الأسنان، ما يجعل الجهاز أكثر أماناً في عملية الخلع، كما أنه لا يحتاج إلى تأمين بقية الأسنان أثناء الخلع الذي يتم بأقل تكلفة.

وقالت إن الجهاز سيتم تعميمه على كافة عيادات الأسنان في الهيئة بعد تدريب الأطباء على كيفية استخدامه، مشيرة إلى أن النتائج التي تم التوصل لها فاقت 90%.