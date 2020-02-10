16 متسابقاً في اليوم الأول لمسابقة الشيخة هند للقرآن

المصدر: دبي - البيان

انطلقت يوم أول من أمس التصفيات النهائية للدورة الـ21 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم حيث شارك في اليوم الأول 16 متسابقاً، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بو ملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وجمع من الحضور ومرافقي المتسابقين والمتسابقات وأولياء الأمور وموظفي الجائزة وجمهور الحضور المتابع للمسابقة القرآنية من أنحاء الدولة.

وأشاد فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس لجنة التحكيم في كلمة افتتاح المسابقة القرآنية بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر قيم التسامح النابعة من ديننا الحنيف والقرآن الكريم وشريعته السمحاء وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، ودعا حفظة كتاب الله والمتسابقين المشاركين في المسابقة لمزيد من تقوى الله جل وعلا والتخلق بخلق القرآن الكريم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن.

وتبدأ التصفيات يومياً في تمام الساعة الرابعة عصراً ويتم نقلها مباشرة على قناة الجائزة على يوتيوب كما يتم تسجيلها لبثها على قناة نور دبي الفضائية بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وتم رصد جوائز قيمة للحضور اليومي لفعاليات المسابقة بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للذكور وجمعية النهضة النسائية بمنطقة الحمرية بدبي للإناث وتستمر التصفيات حتى الأحد القادم.