«الوطني» يناقش غداً مشروع قانون السلامة الأحيائية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، غداً بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ويوجه ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات الصحة والرياضة والغذاء.

ويطلع المجلس على خمس رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب مناقشة خمسة موضوعات عامة.

وإلى ذلك حددت لجان المجلس الوطني الاتحادي، 4 موضوعات عامة، سيتم مناقشتها خلال شهر فبراير الجاري، وهي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وخطة عمل لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وخطة عمل لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، والنظر في الشكوى المقدمة للجنة الشكاوى.

وتفصيلاً تواصل، اليوم الاثنين، لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، اجتماعها، لمناقشة خطة عملها الرقابية للدور الأول، إذ يشهد الاجتماع تحديد كل محاور خطة عمل اللجنة.

وتعقد لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في الـ16 من الشهر الجاري اجتماعاً، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، ينم خلاله مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بخطة عمل اللجنة.

ووفقاً لأجندة لجان المجلس الوطني الاتحادي، تجتمع، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، برئاسة عائشة راشد ليتيم، لمناقشة ملف الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات.