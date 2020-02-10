انطلاق فعاليات الأسبوع الرابع لبرنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: (دبي - البيان )

انطلقت أمس، فعاليات الأسبوع الرابع لبرنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر للدفعة الخامسة، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتضم الدفعة الخامسة للبرنامج 38 منتسباً ينتمون إلى 22 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ولأول مرة يشارك في الدورة أفراد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انتسب إليه 3 منتسبين من المملكة العربية السعودية واثنان من مملكة البحرين. ويحاضر في الأسبوع الرابع للبرنامج، مهند فايز الدويكات المستشار والخبير الإقليمي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من الأردن.

وخلال الأسبوع أيضاً، ستقدم شيرين خليل الساعاتي مدير إدارة التظلمات في هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين الشقيقة، شرحاً مفصلاً عن أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر.