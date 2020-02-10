«تآلف لايف» خدمة استشارية أسرية مبتكرة

المصدر: (دبي ــ البيان)

أطلقت وزارة تنمية المجتمع خدمة استشارات أسرية مبتكرة «تآلف لايف» عن طريق موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تزامناً مع شهر الابتكار، فيما تلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 632 استشارة أسرية.

ويقدم الاستشارات نخبة من المتخصصين الذين يتطرقون إلى سلسلة موضوعات أسرية تمس جوانب مهمة من الحياة وهي مواضيع حول الحياة الاجتماعية والزوجية والحوار الأسري وتربية الأبناء والعلاجات الزوجية والتخطيط المالي السليم، والاستفادة من خبرات كبار المواطنين، بهدف تقديم خدمة استشارات أسرية عبر مجموعة من القنوات التي تضمن الخصوصية، وذلك للمساهمة في حل التحديات التي تواجه الأسر في مناخ صحي وسليم، يرتقي بقدرات الأسر الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والمجتمع.

وتوفر وزارة تنمية المجتمع عدة قنوات ووسائل للاستفادة من خدمة الإرشاد والاستشارات الأسرية، ما يفتح المجال أمام تقديم طلب الاستشارات حول كيفية التغلب على الخلافات الأسرية والاستفسارات حول الحياة الزوجية والأسرية والاجتماعية عبر قنوات مختلفة منها خدمة الخط المجاني 800623، والتي تستقبل كافة الاستفسارات والملاحظات خلال أيام العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، حيث تلبي هذه الخدمة احتياجات المتعاملين وتوقعات أفراد المجتمع من خلال المساعدة في التغلب على المشكلات الأسرية، والرد على الاستفسارات التي قد تطرأ داخل محيط الأسرة عن طريق استشاريين متخصصين في مجال الاستشارات الأسرية، كما يتم اقتراح الحلول لتجاوز تلك المشكلات، وتزويد المتصلين بالمهارات المطلوبة لتجنب تفاقم المشكلات.

وتعد مبادرة «تآلف» من الخدمات النوعية التي أطلقتها الوزارة من 2018 بهدف توفير خدمة الإرشاد والاستشارات الأسرية عبر مجموعة من القنوات التي تضمن الخصوصية السرية، وذلك مساهمة منها في حل الخلافات الأسرية والتوجيه والإرشاد، بما يضمن تماسك الأسر وترابطها.