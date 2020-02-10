«دائرة التعليم» تكرّم شرطة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كرمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن الجهات الحكومية المتميزة المشاركة في فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته العاشرة، والذي أقيم بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار 2020 تحت شعار «الإمارات تبتكر»، والذي اختتمت فعالياته أمس السبت.

وأوضح العميد خالد عبد الله الخوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أن شهر الإمارات للابتكار يعد مبادرة وطنية تجسد توجهات القيادة الرشيدة في تحويل الابتكار إلى ثقافة يتبناها أفراد المجتمع، ويهدف إلى دعم المبتكرين ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم الابتكارية بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة ورفع مؤشراتها في الابتكار والذكاء الاصطناعي.