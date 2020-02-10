"الحصالة الذكية " ابتكار يفزع قلوب الصوص ويسعد المتبرعين

المصدر: عجمان : اسامة احمد

استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان خلال العام الماضي ، العديد من البلاغات الخاصة بكسر وسرقة صناديق حصالات التبرعات في المساجد ونجحت الشرطة في ضبط السارقين مرات عديدة ، الا ان فكرة وابتكار " حصالة ذكية " راود المقدم عبدالله العوضي وذلك بتركيب جهاز انذار وكاميرات في الصندوق الذي توضع عليه الاموال المخصصة لأعمال الخير ولعمارة المساجد بحيث تم ربطها مباشرة بغرفة عمليات الشرطة وبإمام المسجد والهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف ولغرض في حالة كسرها او محاولة فتح الصندوق بدون الكرت المخصص لفتحه تطلق صوت انذار مدوياً ، كما تقوم بتصوير السارق وتصل الصورة الى الجهة المعنية عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف المحمول وغالبا يضبط السارق في موقع الجريمة او على مسافة امتار عند هروبه من موقع الحصالة.وغالبا ما يهرب عند سماعه صوت الانذار الشبيه بصوت مركبات النجدة التابعة للشرطة ويصاب بالدهشة.



تأمين اموال التبرعات

وحول فكرة الابتكار قال المقدم عبدالله العوضي رئيس قسم مسرح الجريمة بالقيادة العامة لشرطة عجمان لـ ( البيان ) : بدرت فكرة ايجاد ابتكار ذكي يسهم في عملية الحد من سرقات صناديق التبرعات في المساجد، لافتا إلى انهم في مسرح الجريمة يقمون بزيارة تلك المواقع التي تمت فيها السرقات في المساجد ، موكدا ان هذا الامر غير اخلاقي عندما تسرق اموالا خرجت من جيوب اهل الخير للعطاء او لتعمير بيوت الله تسرق من اشخاص مستهترين ، ومن هنا خطرت الفكرة بعمل تأمين لصندوق التبرعات بتركيب جهاز انذار يعمل بصوت عال وعندما يهم السارق بكسر الصندوق يسمع الصوت كما توجد كاميرات تقوم بتصويره مباشرة وتتم ارسال رسالة نصية الى امام المسجد والجمعية او المؤسسة الخيرية صاحبة الصندوق اضافة الى غرفة عمليات الشرطة .

وذكر ان هذا الابتكار سوف يسهم في ضبط السارقين والانتهاء من سرقة اموال التبرعات بنسبة 100% ، لافتا إلى ان هذا الابتكار مسجل ولديه براءة اختراع ويعد من ابتكارات الشرطة لعام 2020 ولم يعمم بعد وسوف يرى النور قريباً.