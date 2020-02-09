مجلس تحرير "البيان" يجتمع في المقر الجديد لـ"نادي دبي للصحافة"

المصدر: دبي- البيان

عقد مجلس تحرير "البيان" اجتماعه في المقر الجديد لـ "نادي دبي للصحافة". ورحبت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بمنى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ" البيان"، وبمدراء التحرير ورؤساء الأقسام في الصحيفة، مؤكدة على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام الوطني في نقل الرسالة الحضارية عن دولة الإمارات للعالم كله.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أقل من شهر على احتفال النادي بمرور 20 عاما على تأسيسه، وقبل أسابيع من احتفال "البيان" بعيدها الأربعين.

وقالت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول:" تربطنا علاقة متميزة بنادي دبي للصحافة، هذا الجهاز الإعلامي الحيوي في دبي وعلى مستوى الإمارات، والذي يهدف دوما الى الوصول بالأداء الإعلامي الى مستويات من التميز تعم فائدتها على العالم العربي". وأضافت:" كما أن اجتماعنا في مقر النادي يكتسب أهمية خاصة هذا العام، مع اختيار دبي عاصمة الإعلام العربي، وتسليمها درع المناسبة في المكان ذاته الذي نجتمع فيه".

وأضافت بو سمرة:" تطرقنا في الاجتماع الى آخر التطورات في ملفات تحظى باهتمام خاص لدينا، من حيث التغطية والتخطيط مثل مناسبة عام الاستعداد للخمسين واكسبو دبي 2020".

كما تناول مجلس التحرير في اجتماعه عددا من المبادرات والمشاريع التي تحضر "البيان" لإطلاقها في المرحلة المقبلة، ضمن منهجها الدائم في التجديد ومواكبة احتياجات جمهورها، أولا بأول.