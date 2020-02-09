انخفاض الحرارة مع فرصة سقوط أمطار في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا و غائما جزئياً إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية و انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مساءً، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة خاصة غرباً.

حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س على البحر.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا يصبح مضطربا ليلاً غرباً.. و يحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والمد الثاني عند الساعة 03:21 والجزر الأول عند الساعة 20:40 والجزر الثاني عند الساعة 08:09 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 10:04 و المد الثاني عند 23:15 و الجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:17 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 21 65 25

دبي 26 22 70 30

الشارقة 27 20 75 25

عجمان 27 22 75 30

أم القيوين 28 22 70 25

رأس الخيمة 27 22 75 20

الفجيرة 23 20 85 45

العين 24 20 65 20

ليوا 24 20 80 25

الرويس 22 20 85 30

السلع 21 19 80 25

دلما 20 19 75 25

طنب الكبرى 21 20 80 40

طنب الصغرى 21 20 80 40

أبو موسى 24 20 65 20 .