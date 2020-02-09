محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور " المنتدى الحضري الدولي " العاشر الذي تستضيفه أبوظبي حاليا.

و رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - برئيس وزراء جمهورية البانيا الصديقة في الإمارات وأكد أهمية العلاقات الإماراتية - الألبانية وحرص الإمارات على تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة.

تناول اللقاء .. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا في مختلف المجالات وسبل دعمها وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والبلقان، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا عن سعادته بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة مقدما شكره و تقديره للدعم الذي تقدمه لبلاده في مجال التنمية وأكد أن البانيا لديها حرص كبير على تعزيز وتنمية العلاقات مع دولة الامارات في مختلف المجالات.

حضر اللقاء.. سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة محمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية السفير غير المقيم لدى ألبانيا.