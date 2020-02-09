ولي عهد الشارقة يفتتح الدورة الـ22 من المعرض الوطني للتوظيف

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح اليوم فعاليات النسخة الـ 22 من المعرض الوطني للتوظيف 2020 الذي ينظمه مركز "إكسبو الشارقة"، بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ودائرة الموارد البشرية، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

وشهد فعاليات حفل الافتتاح، سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، و عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، و الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، و جمال أحمد الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة واكسبو، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، والقيادات المصرفية، ورعاة الحدث وممثلي وسائل الإعلام.

جولة

وجال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي برفقة الحضور، في مختلف أجنحة المعرض والتقوا عددا من مسؤولي الجهات المشاركة، وتعرفوا منهم على مجالات التوظيف وفرص العمل وبرامج التدريب التي تقدمها للمواطنين وللخريجين والخريجات الإماراتيين، وما توفره من فرص متنوعة لتعزيز مهاراتهم الوظيفية، وأبرز ما حققته المصارف وشركات التأمين والتمويل والصرافة في مجال التوطين، كما استمعوا إلى شرح واف من المسؤولين المرافقين عن التطورات التي شهدتها هذه الدورة من المعرض التي تركز على 3 محاور رئيسية هي: تمكين الكوادر الوطنية، والتدريب، والتطوير المهني.

جائزة

وعقب الافتتاح الرسمي للمعرض، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، حفل "جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي" للعام 2019م حيث تفضل سموه بتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات والمصارف المتميزة التي بذلت جهوداً بارزة في مجال التوطين وحققت أعلى نسبة على هذا الصعيد، بجانب تمكين الموارد البشرية وتعزيز استثمار طاقاتها في سوق العمل، وكرم سموه الجهات المنظمة للمعرض الوطني للتوظيف، والمصارف التي حققت أعلى نسبة توطين، بالإضافة إلى الفائزين بجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين.