«الإمارات بين يديك» تطبيق مبتكر لخدمة زوار إكسبو 2020

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

وجد في الابتكار طريقاً للإبداع فسلكه بخطى ثابتة وبتشجيع من والديه ومعلمي مدرسته، وتوّجه بابتكار دليل مهم سيخدم زوار إكسبو 2020 وتسهيل عملية التجوال من خلال تطبيق واحد، هو الطالب عبدالرحمن راشد سالم في الصف التاسع من المدرسة الثانوية الفنية بالفجيرة، ويبلغ من العمر 13 عاماً.

حاز عبدالرحمن العديد من الجوائز وشارك في معارض داخل الدولة وخارجها، حيث حصل على أفضل فكرة ابتكارية بجائزة الشيخ محمد بن خالد، كذلك حصل على المركز الأول في فئة الابتكار بمسابقة «خارج الصندوق»، كما فاز بالميدالية الذهبية في الروبوت.

سنوات من العطاء المتميز للطالب لينطلق هذا العام بمشروع جديد أطلق عليه اسم «الإمارات بين يديك»، وهو تطبيق ذكي لخريطة الإمارات بتحديد المواقع السياحية في الإمارات وما تتضمنه من مرافق وخدمات قريبة وعرض صور على محيط المكان، ووجود مؤشر يوضح كل منطقة وتتبع إلى أي إمارة وأهم المعالم وأرقام الطوارئ ومكاتب الطيران والحجوزات.

وقال عبدالرحمن إن تركيزه على التطبيق يشمل أهم المعلومات على مستوى الدولة، وهو دليل مُهم سيخدم زوار إكسبو 2020 بتسهيل عملية التجوال من خلال تطبيق واحد.

هو طالب التاسع أحلامه كثيرة وطموحاته تخطت الأفق، تقول والدته إن ابنها دائم التفكير والمناقشة العائلية في أفكاره، لديه حب البحث عن ما هو جديد ويتملكه الإصرار على النجاح، لكي يترك بصمة عطاء في عالم الإبداع والمشاركة المجتمعية التي تعكس فكر أجيال المستقبل.

الجدير بالذكر أن الطالب عبدالرحمن ابتكر في الصف الصف الثامن بمدرسة عاصم بن ثابت للتعليم الأساسي، جهازاً تحذيرياً لمنع الاختناقات ونسيان الطلبة داخل الحافلات المدرسية، إلى جانب ابتكار مصعد الطوارئ في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، وابتكار قلم للأشخاص الذين يعانون من تشنجات في الإصبع.

وحصل أيضاً على وسام التميز من مدرسة عاصم، وفاز بالمركز الأول بصيف بلا فراغ فئة الكاتب الصغير، ونجح في حصوله على ميدالية من مدرسة البحث العلمي، وفاز بجائزة القائد المؤسس فئة الطالب المبتكر، وفاز بالمركز الثالث على مستوى الدولة بمسابقة الكاتب الواعد، وحصد المركز الثاني على مستوى الدولة في القرآن الكريم.

عبدالرحمن صاحب سيرة ذاتية ملهمة، حيث شارك في رحلة الاتحاد التابعة لـ«البيت متوحد»، وشارك باجتماع حكومة دولة الإمارات لعام 2017، وانضم إلى ملتقى الشارقة للأطفال العرب لمرتين متتاليتين، وهو عضو مع شورى أطفال الشارقة لدورتين متتاليتين، كما كان ضمن ممثلي الإمارات في مملكة البحرين ضمن شباب 2030، وشارك أيضاً بمنتديات الاتصال الحكومي لمدة عامين متتاليين، واجتاز بنجاح دورات القيادة، وشارك بيوم الطفل الإماراتي، وتم اختياره ضمن منتخب الإمارات للروبوت.