بدور القاسمي تفتتح «الإمارات للابتكار» بالشارقة بمشاركة واسعة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، والتي انطلقت برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، وتستمر حتى 14 فبراير الجاري في هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إمارة الشارقة، وعدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص بالإمارة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول حضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وغيرهم. وشهدت الشيخة بدور القاسمي، ومعالي حصة بوحميد، إطلاق الوزارة عبر موقعها الإلكتروني مبادرة القصص الصوتية بعناوين هادفة ورؤية توعوية موجّهة إلى فئة الأطفال تحديداً، وذلك بالتعاون مع لجنة شهر الإمارات للابتكار في الشارقة. وأكدت بوحميد أن الفكرة تترجم رؤية الوزارة لتوجيه بوصلة الأفكار التنموية المبتكرة نحو جميع فئات المجتمع، الأسرة والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال، باعتبار أن لكل فئة احتياجاتها ومتطلباتها التنموية.

وتتضمن مبادرة القصص الصوتية نشر 19 قصة صوتية عبر موقع وزارة تنمية المجتمع الإلكتروني. وقال أحمد عبيد القصير، رئيس لجنة شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة إن هذه الفعالية تتيح الفرصة للجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وشركات القطاع الخاص إلى تبادل الأفكار.

ورش الابتكار

ونظمت بلدية الشارقة 3 ورش عمل في اليوم الأول، هدفت إلى غرس ثقافة الابتكار والإبداع، حيث سلطت ورشة «مسبار الابتكار» التي قدمتها زينب البقيش، رئيس قسم تصنيف المقاولين والاستشاريين، الضوء على أساليب تحفيز الفكر والعقل باستخدام 6 قواعد وتمارين أساسية، بينما عملت ورشة «المبرمج الصغير» التي قدمتها كل من فاطمة العنتلي وجواهر الضباح، على تعليم الأطفال أساسيات البرمجة.

وخاض الأطفال خلال ثالث ورشة عمل التي حملت عنوان «مختبر الابتكار»، وقدمتها كل من دانة الجنيبي فني مختبر، وأسماء الشيباني محلل ميكروبي، وعلياء المظلوم محلل كيميائي، وسارة بن خادم محلل مايكروبيولوجي، دور المحلل الصغير.

ونظمت مفوضية مرشدات الشارقة ورشتي عمل الأولى بعنوان «3 أقلام دودلرز» بينما سلطت الورشة الثانية الضوء على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.