انطلاق فعاليات «أسبوع الابتكار» في عجمان

المصدر: (عجمان - وام)

انطلقت أمس فعاليات «أسبوع الابتكار» في إمارة عجمان ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020، الحدث الوطني الأكبر للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، الذي ينظم تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين».

وتشهد هذه الفعاليات، التي تقام في مركز شباب عجمان وتستمر حتى 14 فبراير الجاري، مشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

ويهدف هذا الحدث الوطني إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشاريع المستقبلية وابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة، ما يعزز الجهود لجعل الإمارات الدولة الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل.

ويترجم شهر الإمارات للابتكار توجيهات القيادة الرشيدة بتوظيف أدوات الابتكار في تصميم رؤية مستقبلية جديدة تتبنى الابتكار منهجية متكاملة لمنظومة العمل في الدولة وثقافة يتم غرسها في الأجيال القادمة.