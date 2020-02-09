«أبوظبي للتوزيع» تتفاعل بـ 6 مشاريع مميزة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اختتمت شركة أبوظبي للتوزيع التابعة لمؤسّسة أبوظبي للطاقة مشاركتها الناجحة في «شهر الإمارات للابتكار 2020»، حيث تم تنظيم برنامج تضمن فعاليات مختلفة، شملت ورش عمل وحلقات نقاش ركزت على الابتكار، وحضرها موظفو الشركة.

وخلال فعالياتها ضمن الأسبوع الأول من شهر الابتكار، سلطت شركة أبوظبي للتوزيع الضوء على 6 مشاريع مميزة في مجال الابتكار، كان بينها البرنامج الاستراتيجي «ترشيد»، الذي يهدف لخفض استهلاك إمارة أبوظبي من المياه والكهرباء بنسبة 20% بحلول عام 2030، وذلك عبر رفع وعي أفراد الجمهور بأهمية الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء.

دعم

وقال سعيد السويدي، المدير العام لشركة أبوظبي للتوزيع: «إن تبنّي ذهنية الابتكار على الدوام هو أمر مهم بالنسبة لفريق عملنا، بغية دعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ومن هذا المنطلق، نظمت شركة أبوظبي للتوزيع عدداً من الفعاليات خلال الأسبوع الأوّل من «شهر الإمارات للابتكار»، بهدف إلهام المهنيين والمتخصصّين وتشجيعهم لطرح أفكارهم المبدعة التي ستساهم بدورها بتطوير أعمالنا ومجتمعنا».