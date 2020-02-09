مسؤولون: برامج تتيح للعاملين الحكوميين الاستفادة من «إكسبو»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد مسؤولون أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للجهات الحكومية للاستفادة من معرض إكسبو 2020 دبي، تعكس الثقة الكبيرة في قدرة المؤسسات الوطنية على تحقيق الفارق في هذا الحدث الضخم، الذي تستضيفه الإمارات لمدة 6 أشهر، والاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية والإبداعية التي يتضمّنها الحدث الدولي.

وقال المسؤولون إنهم وضعوا برامج تحفيزية لإتاحة الفرص للعاملين في الجهات الحكومية وعائلاتهم، للاستفادة من هذه التجربة الاستثنائية، التي ستشكل علامة فارقة على صعيد الفائدة في مختلف القطاعات الحيوية.

منصة

وقال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يُعد إكسبو منصة لا مثيل لها لتواصُل المجتمع الدولي، والتعاون نحو بناء مستقبل مستدام، قائم على المعرفة والابتكار، ونحن ملتزمون بدعم رؤية قيادتنا والخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة، حيث نعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وتنمية قطاع التمويل المستدام، وإنني على يقين بأن الحدث سيتيح المجال لنا ولكافة الجهات المشاركة محلياً وعالمياً، لبناء جسور التواصل والتعاون، بما يعود بالنفع على العالم.

روح جماعية

وأشاد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتضافر كافة الجهود والروح الجماعية لفريق العمل الإماراتي، لصنع إنجاز عالمي جديد، يضاف إلى سجل الإمارات الحافل، وترسيخ مكانتها كقبلة للعقول المُبدعة من جميع أنحاء العالم، ما يجسّد رؤية قيادة الدولة وكل شعب الإمارات، وتطلعاتهم لهذا الحدث التاريخي.

وأشار إلى أهمية إكسبو في إلهام الأجيال الشابة على الإبداع والابتكار، والمساهمة بدور فاعل في مسيرة التطور البشري في المستقبل، وقال: نتطلع إلى الترحيب بالعالم خلال هذا المحفل، فيما نسعى إلى خلق إرث دائم، يجسد التعاون الإنساني، ويحفز المجتمعات على العمل المشترك، لخلق مستقبل أكثر إشراقاً.

حدث استثنائي

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لإكسبو: نعتز بأمتنا التي تستضيف واحدة من أكبر فعاليات الابتكار في العالم، والتي شهدت عبر التاريخ، إطلاق العديد من الاختراعات التي حسّنت نوعية الحياة، وغيّرت مجريات البشرية، وبينما نتهيأ لاستقبال إكسبو هذا العام، فإن وعدنا هو أن نقدّم للعالم حدثاً استثنائياً جديراً بالثقة التي شرُفنا بها، يحقق قيمة كبيرة للإنسانية، ويسهم في تحقيق المزيد من الطموحات.

جاهزية المشاريع

وأفاد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن معدل جاهزية المشاريع التي تنفذها الهيئة، لتلبية متطلبات استضافة إكسبو، بلغت 94 %، وتشمل شبكة واسعة من الطرق التي تربط المحاور الرئيسة بموقع الحدث، إلى جانب توفير منظومة متكاملة من وسائل المواصلات العامة. وأضاف: ستعمل الهيئة في إطار جهودها على تشجيع الموظفين وعوائلهم، على الاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية لإكسبو.

أرقام صعبة

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي: ندعم إكسبو، ليكون استثنائياً في تحقيق الأرقام الصعبة، وتعزيز مكانة الإمارات، بأن تقدم أفضل نسخة من إكسبو الدولي، وسيبذل كل فرد من أفراد الدائرة جهده لدعم الحدث، من خلال المشاركة أو الزيارة، وتجسيد الصورة الحضارية لشعب الإمارات وأبناء زايد، في حدث سيجذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم، حيث سنكون مستعدين لاحتواء مختلف الثقافات والتجارب الإبداعية والعلمية.

سمعة عالمية

وقال داوود عبد الرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي: إن سمعة الإمارات العالمية، رفعها المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وها نحن اليوم، وبفضل الحكومة الرشيدة، نعزز معاً هذه السمعة، بتواصل العقول وصنع المستقبل من خلال إكسبو، لتكون استضافة استثنائية، نحتفل من خلالها بإنجازات الاتحاد، مع استعدادنا للخمسين عاماً القادمة، بمشاركة الجهات الحكومية، التي تسعى لأن تكون استضافة إكسبو، بداية لاستقطاب الأحداث العالمية الضخمة في المستقبل.

تقدم ملحوظ

وأوضح هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي أن دبي حققت تقدماً ملحوظاً على مختلف الأصعدة، ما جعلها تتمتّع بمكانة دولية بارزة، وأثمرت الجهود المشتركة لمختلف الجهات في استضافة «إكسبو»، الذي يقام لأول مرة في المنطقة.

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها «دبي للسياحة»، مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوّار الدوليين، وتقديم تجارب مميّزة لهم.

حرص

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: ستحرص الدائرة وموظفوها وعائلاتهم، على الاستفادة من الوجود وحضور هذا الحدث الأهم على المستويين الإقليمي والعالمي، والاحتفال مع العالم بمشاهدة حدث استثنائي لن يتكرر، تتواصل من خلاله العقول لصنع مستقبل زاهر للبشرية.

مكانة مرموقة

وأشار الدكتور محمد راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى أن الإمارات نجحت في أن تكون واحدة من الدول التي تحظى بمكانة كبيرة ومرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بفضل الرؤية الاستشرافية للآباء المؤسسين.

وأضاف أن الجهات الحكومية، يجب عليها أن تواصل المساعي نحو إنجاح هذا الحدث العالمي، باعتبارها شريكاً رئيساً في الارتقاء بسمعة الدولة، وتعزيز صورتها لدى العالم، وذلك من خلال تحفيز موظفيهم وعائلاتهم على زيارة الحدث، والتعرف إلى مختلف الثقافات العالمية، مشيراً إلى أهمية أن يتم توحيد الجهود بين كافة الجهات المحلية والاتحادية، ودعم موظفيهم لعيش تجربة الحدث عن قرب، ما يسهم في إيصال رسالة تبيّن أن إكسبو هو حدث يمس كل فرد في المجتمع الإماراتي.

مثال يحتذى

وأكد الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإمارات باتت مصدر إلهام للعالم، ومثالاً يُحتذى في التطور والنمو، وباتت تتصدر مختلف المؤشرات التنموية الدولية. وقال: إن دعوة صاحبي السمو، تُجسّد المساعي التي تبذلها حكومة الإمارات نحو الاستفادة من هذا الحدث الدولي، في ترسيخ مكانة الإمارات، كإحدى أفضل دول العالم في العيش والعمل والاستثمار والسياحة.

فرصة

وقال سيف سعيد غباش مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي: يشكل إكسبو فرصة فريدة لصنع مستقبل أفضل للعالم، من خلال ما يتميز به هذا الحدث من فعاليات وأنشطة، ستمتد على مدار ستة أشهر، وسيعيش الزوّار من خلالها تجربة استثنائية، أساسها أن الإمارات بلد الجميع.

وأضاف: يمثل إكسبو نتاج 50 عاماً من الإنجازات التي حققتها الإمارات، إذ ستفتح أبوابها لأكثر من 25 مليون زائر، ليكونوا على موعد مع الالتقاء بالحضارات من كافة أنحاء المعمورة.

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