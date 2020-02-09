«إكسبو» يمسّ كل فرد في الإمارات

المصدر: دبي - وام

أكد مديرو دوائر ورؤساء شركات ومؤسسات حكومية أن تلاحم جهود مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارات سيكون هو مفتاح النجاح لمعرض إكسبو 2020 دبي، مشيرين إلى دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للجهات الحكومية للاستفادة من معرض إكسبو 2020 دبي، وقالوا إنها تؤكد دور تلك الجهات في إنجاح الحدث التاريخي الذي يمس كل فرد في المجتمع.

تعزيز التواصل

وقال خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران: تستعد الإمارات لاستضافة هذا المحفل العالمي الذي يجسّد رؤية قيادتنا في تعزيز جسور التواصل الحضاري والانفتاح الثقافي والاقتصادي بين دول العالم، ويوفر منصة مثالية لإثراء المعرفة وإطلاق العنان للطاقات البشرية الواعدة وتحفيز الإبداع والابتكار باعتباره حجر الأساس لصنع المستقبل.

مدينة طموحة

بدوره، قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: تثبت دبي دوماً أنها مدينة طموحة ومبتكرة، وإكسبو فرصة لتصدير تجربة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، في تقديم نسخة استثنائية من الحدث.

وأشار إلى أن جمارك دبي قدمت 24 مبادرة لدعم إكسبو من أجل تسهيل حركة التجارة قبل الحدث وأثناءه وبعده، وكذلك لتسهيل حركة الزوار في المنافذ الجمركية المختلفة، كما وجّهت الدائرة بتشجيع الموظفين على زيارة الحدث الدولي.

الحدث الأهم

وقال سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: تميز إكسبو الدولي على مدار تاريخه بأنه الحدث الأهم والأكبر على جميع المستويات الإبداعية والابتكارية والاقتصادية. وأضاف: مثلما يتجمع صنّاع القرار في مختلف مجالات الحياة ومحبو الإبداع والابتكار ومختلف أفراد الأسر من داخل الدولة وخارجها، سيكون للرياضيين أيضاً بطولاتهم وملتقياتهم العالمية خلال فترة إكسبو دبي، لكي يتكامل المشهد وتكون الرياضة، كما هو شأنها دائماً، عنصراً أساسياً ومحركاً من محركات الحياة والاقتصاد وإسعاد أفراد المجتمع وتلاقي العالم.

ابتكارات العقول

من جانبها، أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دائرة دبي الذكية، أن إكسبو دبي، سيكون حدثاً دولياً استثنائياً، يقدّم للعالم ابتكارات العقول وإبداعات البشر من شتى بقاع الأرض وفي مختلف المجالات. وقالت إن دبي الذكية ستعمل بلا شك على تنظيم زيارات لموظفيها وأسرهم لهذا المحفل الدولي الكبير، للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة التي يوفرها إكسبو 2020 دبي لكافة فئات المجتمع.

تغيير إيجابي

وقال منصور بو عصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: يشكل إكسبو منصة لالتقاء العقول وبناء المستقبل ووضع الإمارات في مصاف الدول التي تحدث تغييراً إيجابياً في محيطها، لتتسابق مع الدول المتقدمة عالمياً في مؤشرات التطوير وترسم موقعها المتميز على الخريطة العالمية، ومشاركة موظفينا وعائلاتهم في مسيرته للترحيب بالعالم شرف لنا ونقطة تحول حضارية مهمة في حياتنا، وسنعمل جاهدين على تحويل هذه النسخة الاستثنائية إلى مكتسبات عظيمة وتحقيق نجاحات غير مسبوقة.

دعم واجب

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: إكسبو إنجاز لكل الإمارات ودعمنا له واجب علينا من أجل تحقيق المزيد للدولة، والعمل معاً على تحقيق رؤية القيادة بالوصول إلى أعلى المراتب العالمية. وأضاف: إكسبو نقلة نوعية للدولة، وخصوصاً على الصعيد التكنولوجي وتبادل المعرفة، وخلال مشاركتنا في الحدث، سنحرص على تبادل الكثير من الخبرات مع الدول المشاركة، والاطّلاع على أحدث تجاربها في المجالات التقنية.

مبادرات نوعية

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: إكسبو يؤكد مكانة دبي والإمارات وجهة عالمية للمبادرات النوعية التي تستشرف المستقبل وتصنعه، ويرسخ موقعها كنافذة عالمية مفتوحة للمبدعين والمبتكرين من كافة أنحاء العالم ومن أكثر من 190 بلداً يلتقون معاً حول قيم الابتكار واستشراف المستقبل وصناعته لخير الإنسانية وتقدمها والارتقاء بجودة الحياة ومستوى التعاون والتواصل والحوار بين الشعوب والثقافات تحت مظلة إبداعية واحدة.

شريك حكومي

وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: فخورون بكوننا جزءاً مهماً وشريكاً حكومياً استراتيجياً يتطلع قدماً إلى لعب دور فعال في إنجاح إكسبو، من خلال عدد من المبادرات والبرامج المبتكرة والتي سيتم إطلاقها بالتزامن مع هذا الحدث الدولي المهم وبالشراكة مع فريق مكتب إكسبو، وسيلتزم جميع موظفي الهيئة وعائلاتهم حضور الحدث والتمتع بكل ما سيقدمه من إبداعات وابتكارات ستُبهر العالم أجمع.

مسؤولية

وقال عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: إن الحدث يجسّد مدى قدرة الإمارات على تحويل رؤاها إلى واقع ملموس، وأنا على يقين بأنه سيكون إنجازاً جديداً يُضاف إلى إنجازات الإمارات القادرة على تحقيق هدفها بجعل إكسبو دبي الأفضل في التاريخ.. إننا جميعاً كمسؤولين ومواطنين ومقيمين على أرض الإمارات نحمل مسؤولية عن إنجاح هذا الحدث وإظهاره بمستوى نموذجي.

إنجاز

وقال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: فخورون بهذا الإنجاز الرائع والعمل المتقن الذي يعكس المستوى المتقدم للإمارات التي أصبحت رمزاً وعنواناً للنجاح والتميز والعطاء. وأكد أن إكسبو سيكون فرصة حقيقية واستثنائية لمواطني الدولة وللمقيمين فيها للاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية والابداعية والاطلاع على الإبداعات والاختراعات التكنولوجية من مختلف دول العالم.

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