اختتام ملتقى سفراء ورؤساء البعثات التمثيلية

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة قيادات الوزارة وسفراء ورؤساء بعثات الدولة في الخارج، اختتمت أمس بدبي أعمال الملتقى الـ 14 لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والذي عقد على مدى خمسة أيام في الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجاري.

يأتي انعقاد الملتقى الـ 14 في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تعزيز التواصل والتفاعل مع سفراء الدولة في الخارج لتبادل الآراء والاطلاع على مختلف مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، ومناقشة مختلف المواضيع التي تهم السياسة الخارجية للدولة.

تناول الملتقى على مدى خمسة أيام متواصلة محاور رئيسية في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والابتكار والعلوم المتقدمة، إضافة إلى استعراض عدد من الأحداث والقضايا والتطورات الإقليمية والدولية .

إنجازات

كما استعرض المشاركون في الملتقى أهم وأبرز إنجازات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأهم المستجدات في عملها وبرامجها المختلفة، ولا سيما في القطاع القنصلي، كما جرى مناقشة الخطط التطويرية لعدد من إدارات الوزارة المختلفة، والتطرق إلى آخر المستجدات الخاصة باستضافة الدولة لإكسبو 2020 دبي وتطورات مشروع الإمارات لاكتشاف المريخ.

وتعدّدت وتنوّعت محاور الملتقى في يومه الثاني، فاستعرضت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الدور الرئيسي للعلاقات الدولية في مجالات الثقافة والتربية والعلوم، فضلاً عن عقد جلسة حول دور القطاع الخاص مع ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.

وشهد الملتقى في يومه الثالث جلسة افتتاحية تخللتها كلمة لجان آسلبورن، وزير خارجية لوكسمبروغ، فضلاً عن جلسة حول سياسية الدولة الخارجية مع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وفي يومه الرابع، شهد الملتقى جلسة مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغيّر المناخي والبيئة، الذي استعرض سياسة الإمارات حول التغيّر المناخي، تبعتها جلسة مع معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، حول دعائم الاقتصاد الخلاق.

جلسات

كما تناولت جلسات اليوم الرابع عدداً من المحاور السياسية أبرزها جلسة جمعت معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع بريان كاتوليس، زميل في مؤسسة التقدم الأمريكي، والدكتور ستيفن كوك، باحث في مجلس العلاقات الخارجية.