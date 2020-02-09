سيف وحامد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح العامري

المصدر: العين ـ وام

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال، الذي أقامه سالم محمد بن لوتيه العامري، بمناسبة زفاف نجله بخيت إلى كريمة سعيد مبخوت بن لوتيه العامري.

وحضر الحفل - الذي أقيم في ميدان الاحتفالات بصالة زاخر للأفراح - الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ محمد بن ركاض العامري وعدد من الشيوخ ولفيف من الأهل و المهنئين.