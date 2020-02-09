جمارك دبي تُطلق صفحتها الرسمية على «لينكد إن»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت جمارك دبي صفحة الدائرة الرسمية على الشبكة الاجتماعية المهنية «لينكد إن»، وذلك بهدف التسويق لخدمات ومبادرات الدائرة واستقطاب الكفاءات المهنية المتخصصة تأهباً لمرحلة الاستعداد للخمسين، وتشجيعاً لكافة منتسبي الدائرة على استخدام هذه المنصة التي تحوي الكثير من المعلومات ذات العلاقة بالتطوير من قبل أشخاص وحسابات لكفاءات متنوعة من مختلف بقاع العالم.

حضر حفل الإطلاق أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي ورجائي الخادم رئيس القطاع الحكومي في «لينكد إن» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات بالدائرة.

ويأتي إطلاق الصفحة الرسمية للدائرة على موقع «لينكد إن» مواكبة للتطورات التكنولوجية القائمة كونه من أكثر المواقع على الشبكات الاجتماعية الذي يصنف أكثر تأثيراً في قطاع الأعمال عالمياً من خلال مشاركة 675 مليون مهني يمكنهم التواصل من خلاله حيث العلاقات الواسعة والاتصالات مع الأشخاص الذين لديهم مصالح مماثلة ويعملون في نفس المجال، إذ يعتمد الموقع 24 لغة للتواصل منها العربية.

وقال أحمد مصبح: نسعى من خلال إطلاق الصفحة الرسمية لجمارك دبي على «لينكد إن» التسويق لخدمات الدائرة من خلال الاستفادة من الأدوات التكنولوجية التي توفرها شبكة«لينكد إن».