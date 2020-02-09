الحسن بن طلال ضيف شرف «الاتصال الحكومي»

المصدر: الشارقة - البيان

يحل الأمير الحسن بن طلال، مؤسس ورئيس منتدى الفكر العربي، ضيف شرف الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إذ يلقي خطاباً خلال افتتاح فعاليات اليوم الأول.

والأمير الحسن بن طلال الكاتب والباحث والمفكر، من الشخصيات العربية الرائدة في دعم القضايا العربية والإسلامية ومجالات الحوار والثقافات، ويسخر جل وقته لدعم برامج التنمية، دون أن يغيب عن القضايا الإنسانية والاجتماعية على المستوى العالمي.

فعاليات

وتبدأ فعاليات المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي الرابع والخامس من مارس المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات العالمية ومسؤولي الاتصال الحكوميين وخبراء الاتصال المحليين والدوليين.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام إن استضافة الأمير الحسن بن طلال في المنتدى تأتي انطلاقاً من حرص إمارة الشارقة على استقطاب نخبة المفكرين العرب وأصحاب الإنجازات للاستفادة من خبراتهم وطروحاتهم الفكرية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن مشاركة المفكر والباحث الأمير الحسن تشكل إضافة نوعية تثري المنتدى وتعزز توجهاته في تطوير آليات وأدوات وتوجهات الاتصال الحكومي على مستوى العالم لما يمتلكه من خبرات فذة في مختلف الحقول المعرفية.

كما يحل الدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس «طلال أبو غزالة العالمية»، ضيف شرف على الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، إذ يلقي خطاباً ملهماً بعنوان «قصة عقل لا يعرف المستحيل» خلال افتتاح فعاليات المنتدى.

طموح

ويروي أبو غزالة الذي شغل العالم بقصته التي صنعتها معاناة اللجوء، مسيرة طموح حافلة بالإنجازات الفريدة قلب خلالها التحديات إلى فرص، وبات من ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم بإنجازات بارزة في التعليم والمحاسبة والملكية الفكرية وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. ويتناول في خطابه أسرار النجاح ودروس الحياة وكيفية التنافس مع الذات، الذي يعتبره أساس التطور.