«كهرباء الشارقة» تناقش خطط التطوير بخورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

تفقّد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عدداً من المشروعات التطويرية بمدينة خورفكان، متابعاً سير الأعمال الخاصة بتعديل مسارات خطوط المياه وتمديدات الكهرباء، وذلك خلال زيارة ميدانية لمدينة خورفكان تفقد خلالها عدداً من المشروعات.

واجتمع الليم خلال الزيارة مع الأقسام المختصة بإدارة خورفكان والشركات المنفذة للأعمال، وجرت مناقشة أفضل الحلول والتصورات للمشروعات.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الزيارات الميدانية والاطلاع على سير العمل تضمن الجودة والكفاءة في التنفيذ وإيجاد حلول فعّالة وسريعة لأي تحديات تواجه العمل، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شددت على ضرورة وجود كل القيادات في الميدان.

وأوضح راشد الكابوري، نائب مدير إدارة خورفكان، الذي رافق الدكتور المهندس راشد الليم في جولته الميدانية، أن جميع المشروعات التطويرية تسير وفق الجدول المخطط .