1.86 دقيقة متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت الهيئة متوسط 1.86 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى أكبر شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم استراتيجياتنا وخطط عملنا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المواصفات العالمية، ونعمل بشكل مستمر على رفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الطاقة والمياه وخطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة، ونفخر أن تكون الهيئة جزءاً من الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات على المستوى العالمي بسواعد أبناء وبنات الوطن الذين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير خدمات متطورة تسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، كما تعمل على بناء شبكات ذكية متكاملة، حيث تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة، لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة ذكية وسعيدة.

وتضم استراتيجية الشبكات الذكية في الهيئة 10 برامج، سيتم الانتهاء منها في المراحل القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بحلول العام 2035، وتشمل: بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء، بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك المياه، إدارة الأصول، أتمتة التوزيع، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أتمتة النقل، تكامل النظام، الاتصالات، البيانات الضخمة وتحليلها، والأمن.

يشار إلى أن نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2018، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 6.5% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.

وقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، في المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وللعام الثالث على التوالي، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء، بما في ذلك إجراءات الحصول على الكهرباء، والوقت اللازم لاستكمال كل إجراء، ومعيار التكلفة، واعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة.