مئات الفرص في «المعرض الوطني للتوظيف» بإكسبو الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ22 من المعرض الوطني للتوظيف 2020 الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويستهدف المعرض المواطنين الباحثين عن فرص عمل، والموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم ودعم مسيرتهم المهنية لمساعدتهم على إيجاد برامج تدريبية وتعليمية طموحة تمكنهم من معرفة متطلبات سوق العمل والمهن المستحدثة.

ويشهد المعرض الذي تستمر فعالياته لغاية 11 فبراير الجاري، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، التي ستوفر المئات من فرص العمل الواعدة، فضلاً عن تقديم باقة مُتنوعة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز مؤهلات الخريجين الإماراتيين، ودعم فرص حصولهم على وظائف مناسبة، كما يعد المعرض منصة مثالية تساعد الشباب والخريجين الجدد في الاطلاع على الفرص الوظيفية المتوفرة في سوق العمل في ضوء الدعم الكبير الذي يحظى به من حكومة الشارقة ومختلف الجهات الرسمية ومجتمع الأعمال في الدولة.

وأكدت الجهات المنظمة أن الدورة الـ22 من المعرض ستشهد زيادة وتنوعاً في فرص التوظيف المقدمة التي تستشرف وظائف المستقبل، مع التركيز على تقديم فرص عمل مميزة للكوادر المواطنة بما يتناسب مع المستوى التعليمي لهم وتتوافق مع مهاراتهم وتطلعاتهم، وتحقق مستهدفات المحاور التي يتبناها المعرض. ويستقبل المعرض زواره يومياً من 10 صباحاً ولغاية 8 مساءً.

دو

إلى ذلك أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها في المعرض الوطني للتوظيف 2020.

وتطمح الشركة من خلال هذه المشاركة إلى المساهمة في إعداد الجيل التالي من الكفاءات والمواهب الإماراتية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك عبر تزويد أبناء الإمارات بفرص وظيفية متنوعة وبرامج تطوير مهني متقدمة مصممة لتعزيز خبرات الشباب الإماراتيين وتجهيزهم بمهارات تضمن لهم النجاح في مساراتهم المهنية مستقبلاً.

وتمكنت دو بفضل السياسات والمزايا التي تقدمها لموظفيها ومبادراتها الموجهة لدعم استراتيجية التوطين من أن تصبح واحدة من أكثر الشركات تفضيلاً من جانب الباحثين عن عمل، لا سيما أبناء الإمارات.