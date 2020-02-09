الاتحاد النسائي العام ينظم ورش «حملة السنع»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أقامت إدارة الصناعات التراثية والحرفية بالاتحاد النسائي العام ورشاً جديدة لحملة السنع التي بدأت منذ عام 2018 وما زالت مستمرة. وتهدف هذه الورش التي تقام في معهد التكنولوجيا التطبيقية لإحدى عشرة مدرسة في إمارة أبوظبي إلى تدريب وتعريف الأجيال الناشئة بالعادات والتقاليد الأصيلة في مجتمع الإمارات.

وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى قواعد التراث الأصيل ببصيرته النافذة، حيث حرص على قيمة التراث وعلى ضرورة ترسيخ ذلك في نفوس المواطنين.