الريم الفلاسي تؤكد أهمية معرض النقود الإسلامية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت الريم عبد الله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أهمية «معرض النقود الإسلامية.. تاريخ يكشف»، المقام في مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وقالت إن هذا المعرض له وزن كبير، حيث يقام على أرض أكبر مركز حضاري في دولة الإمارات والمنطقة، كونه منبراً حضارياً عالمياً ومنارة إشعاع ثقافي، وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي ترعى هذا المعرض، تستهدف من ذلك اطّلاع المرأة على تاريخها والحقبة الزمنية التي ازدهر فيها التراث الإسلامي.