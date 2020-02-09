40 طبيباً يشاركون في «علاج الآلام المزمنة»

المصدر: (عجمان - البيان)

نظمت جامعة الخليج الطبية في عجمان البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط، لتأهيل المتدربين على علاج الآلام المزمنة وذلك بالتعاون مع جامعة ليستر البريطانية، حيث حضر الدورة الأولى من البرنامج 40 طبيباً ومتخصصاً في مجالات متعددة من جهات حكومية وخاصة من دولة الإمارات ومن أكثر من 10 دول منها السعودية، وفلسطين، والأردن، ولبنان، وسوريا، ومصر.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج تماشياً مع استراتيجية جامعة الخليج الطبية الرامية إلى توفير الرعاية الصحيـة الشاملة بطرق علمية مبتكرة ومستدامة وفق المعايير العالمية.

وقال البروفيسور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية إن الدورة الأولى تضمنت ورشات عمل تعد جزءاً من برنامج متكامل، تم إعداده بهدف تأهيل المتدربين على علاج الآلام المزمنة، ومن ثم منح المشاركين من الأطباء في جميع التخصصات التي تشمل التخدير، وأمراض جراحة الأعصاب، وجراحة العظام، وأمراض الروماتيزم، وغيرها من التخصصات الطبية، شهادات معتمدة بعد نهاية البرنامج.

وأضاف: «نعيش وسط ثورة تكنولوجية ورقمية هائلة أسهمت في تطوير القطاع الطبي وارتقت بأدوات العلاج التي لا يجب أن يعاني معها أي مريض، لا سيما أن التطورات التقنية التي انتشرت في مختلف أنحاء العالم، تتيح لنا كأطباء السيطرة على الألم، وتوفير حلول لتجنبه في المستقبل، وهذا تحديداً ما نسعى إلى ترسيخه من خلال برامجنا، وورش العمل المصاحبة التي ننظمها».

ورش عمل

وتضمن البرنامج ورش عمل أشرفت عليها أكاديمية الخليج لعلاج الألم المزمن، وتناولت استخدام الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية، والتدريب على إجراء الحقن العلاجية في نماذج بشرية تشريحية جلبت خصيصاً من الولايات المتحدة الأمريكية لضمان أعلى جودة من التدريب، بهدف الارتقاء بجودة العلاجات وتوفير أعلى معايير الدقة خلال تقديمها لأصحاب الآلام المزمنة، التي تنتج عن الآلام الحادة التي لم يتم توفير العلاج لها في الوقت الصحيح.

بدوره أوضح الدكتور عمار سلطي استشاري التخدير وعلاج الآلام المزمنة التداخلية في مستشفى خليفة في أبوظبي، أن برنامج تدريب علاج الألم المزمن في جامعة الخليج الطبية، يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتميز بتركيزه على تطوير أدوات علاج الآلام المزمنة.