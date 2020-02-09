مشاركة المجتمع في وضع خطة «أولياء أمور دبا الحصن»

المصدر: (دبا الحصن - البيان)

أطلق مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم استبانة عصف ذهني إلكترونية.

وتعد الاستبانة إحدى أدوات التواصل التي أقرها مجلس أولياء الأمور في دبا الحصن بهدف الوقوف على آراء أولياء الأمور وشرائح المجتمع من خطط وبرامج المجلس مما يتيح التكامل في الجهود والرعاية التربوية وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة والمجتمع.

ومن شأن الاستبانة قياس الرأي العام انطلاقاً من تحقيق الرؤية العامة في تطوير منظومة العمل في مجالس أولياء أمور الطلاب والطالبات بإمارة الشارقة، وحرصاً من مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بدبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم في تقديم أفضل البرامج للارتقاء بالأداء المؤسسي ومواصلة جهود وتطوير العمل التطوعي.