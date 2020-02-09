«ملتقى المدارس البريطانية» 13 مارس

تنطلق فعاليات ملتقى المدارس الداخلية البريطانية في نسخته الثامنة بدبي، 13 مارس المقبل في فندق شيراتون مول الإمارات، كما ستنعقد لأول مرة في أبوظبي يوم 15 مارس في فندق شانغريلا.

وستشهد فعالية هذا العام حضور 30 مدرسة من أرقى المؤسسات التعليمية البريطانية، التي ستستعرض نصائح ومعطيات تعليمية مهمة أمام أولياء الأمور والتلاميذ المستقبليين.

كما سيتاح لأولياء الأمور التواصل بشكلٍ شخصي مع المديرين والرؤساء الإداريين للمدارس المشارِكة، بالإضافة إلى الاطّلاع مباشرةً على شروط الالتحاق بها. وسيضم برنامج الملتقى في دورته لهذا العام ندوات تخصصية سيقدم فيها أبرز خبراء التعليم نصائح مهمّة حول نظام الالتحاق بالمدارس البريطانية لأولياء الأمور في دبي. ( دبي - البيان )