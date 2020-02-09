سوق هيلي يستعد لـ«الخمسين» بدعم التراث

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفالاً بعام الاستعداد للخمسين وتحت رعاية وحضور الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، أقام سوق هيلي الشعبي الفاعلية الأولى «في عام الاستعداد للخمسين»، حضر الحفل خلفان عبدالله ابن نعمان الكعبي مدير عام سوق هيلي الشعبي وعدد من مديري هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وجمع كبير من أهالي مدينة العين، وتخلل الحفل العديد من الفقرات التي تدعم الهوية والتراث الإماراتي التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ترسيخها لدى أبناء الإمارات، منها فرق حربية وشلات وكلمات وقصائد شعرية في حب الوطن وقيادته الرشيدة، وكذلك فقرات لأبناء مدارس العين تحث على الانتماء للوطن وقيادته والاهتمام بالتراث.

وقال ابن حم إن إعلان القيادة أن عام 2020 عام الاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كل مستويات الدولة الاتحادية والمحلية، يأتي استكمالاً لنهج الآباء المؤسسين الذين وضعوا خطط بناء دولة الإمارات، قبل نحو خمسين عاماً بعد إعلانهم قيام الاتحاد، وكان النهج واضحاً والخطط والاستراتيجيات ناجحة، مما جعل دولة الإمارات تصل إلى أعلى المراتب وتحقق إنجازات غير مسبوقة.

وأشاد ابن حم باهتمام القيادة الرشيدة للدولة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بالأنشطة والفعاليات التراثية التي تحافظ على الموروث الشعبي بهدف تواصله بين أجيال الحاضر والمستقبل.