سعود بن صقر: نهضة الإمارات قامت على إعلاء شأن الثقافة والأدب

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة بالدولة لدعم المشهدين الثقافي والأدبي باعتبارهما محورين تنمويين مهمين ضمن مسيرة الإمارات التي تشهد تقدماً وازدهاراً على الصعد الاقتصادية والعلمية بما يضمن تعزيز النهضة التي تعيشها الدولة خلال الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، الدورة الأولى من برزة «كتاب وأدباء رأس الخيمة» التي ينظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في رأس الخيمة بهدف توفير ملتقى للتواصل بين أعضاء الحركتين الأدبية والثقافية في الإمارة وبحث السبل الكفيلة بإثراء المشهد الإبداعي ورفده بعوامل الازدهار والتطور.

وقال سموه: «قامت نهضة الإمارات على إعلاء شأن الثقافة والأدب وتوفير المقومات اللازمة لازدهار الحياة الفكرية ورفدها بأسباب النمو والتطور بالتوازي مع ما تم تحقيقه من تقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ليشكلا أساساً راسخاً لمجتمع متطور واعٍ بثقافته وآدابه».

واطلع سموه خلال فعاليات الدورة لأولى من البرزة على باقة متنوعة من المبادرات والأنشطة المقترحة للعام 2020 والهادفة إلى تعزيز المشهد الثقافي في رأس الخيمة وإثراء الوعي المعرفي وإعلاء المفاهيم والقيم الفكرية الإيجابية التي تعود بالنفع على النسيج المجتمعي.

وناقش صاحب السمو حاكم رأس الخيمة جملة من المواضيع الرامية إلى توفير مختلف سبل الدعم للكتاب والأدباء المثقفين في الإمارة لتعزيز حضورهم بالمشهد الثقافي الوطني، وثمن سموه جهود اتحاد كتاب وأدباء الإمارات - رأس الخيمة وآثارها الإيجابية في إذكاء الثقافة والأدبي والمعرفة. من جانبهم أعرب الحضور عن خالص آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي معربين عن تقديرهم الكامل لدعم سموه المتواصل للكتاب والأدباء والمثقفين ورعايته الشاملة لهم.

حضر فعاليات الدورة الأولى من برزة «كتاب وأدباء رأس الخيمة» الدكتورة فاطمة المعمري رئيس فرع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في رأس الخيمة وعبدالرحمن نقي عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتورة عبير الحوسني نائب رئيس فرع رأس الخيمة، والكاتب عبدالله عبد الرحمن والشاعر أحمد العسم، والشاعر مايد بن سلطان الخاطري، والدكتور حبيب غلوم، وسالم الشرهان، والكاتب عبدالله النعيمي، والدكتورة خلود المنصوري.