معرض «غيث» يستقطب 3000 زائر خلال 3 أيام

المصدر: (الشارقة - البيان)

حقق «معرض غيث» للملابس والأدوات المنزلية الذي نظمته جمعية الشارقة الخيرية، خلال الفترة من 30 يناير حتى الأول من فبراير بمركز إكسبو الذيد نجاحاً كبيراً ولاقى ترحيباً من قبل كافة أفراد المجتمع والذي استقطب من خلاله 3 آلاف زائر خلال 3 أيام، الذين أشادوا بجهود الجمعية في تنظيم المعرض الذي وفر للأسر المستفيدة قرابة 5000 قطعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات المختلفة ولعب الأطفال بأسعار مخفضة جداً تتناسب مع محدودي الدخل والأسر المتعففة.

وأكد الدكتور محمد بن هويدن الكتبي، مدير إدارة الجمعية في الذيد، أن معرض «غيث» من المبادرات المستحدثة في الجمعية التي تواكب رؤيتها وتطلعاتها بشأن توفير كافة سبل الدعم للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود وكذلك إنعاش موارد الدخل التابعة للجمعية حتى تتمكن من التوسع في رسالتها وتحقيق الريادة المستهدفة، مشيراً إلى أن المعرض استقبل قرابة 3000 زائر من مختلف شرائح المجتمع واحتوى على ما يقارب 5000 قطعة ملابس وأحذية ومواد مختلفة، بيع منها نحو 4500 قطعة.