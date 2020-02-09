«التواصل» لشرطة دبي.. تفاعل عالمي على مدار الساعة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد الرائد خالد المري رئيس قسم التواصل الاجتماعي بإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي أن القسم يعمل على مدار الساعة عبر التواجد والرد على كافة المتابعين لشرطة دبي على مستوى العالم باللغتين العربية والانجليزية منوهاً إلى انه سيتم إضافة لغات جديدة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحتل مكانة متقدمة عالمياً في التفاعل السريع مع الجمهور.

وكشف الرائد المري لـ«البيان» انه تم حصر إحصائيات الردود في عام 2019 ووصل عدد الردود 13909 وتم إحالة 636 ملاحظة وشكوى للجهات المختصة وحصد 1748عبارة شكر لشرطة دبي، مشيراً إلى انه يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بلاغات معيّنة للتعرف على المفقودين أو مجهولي الهوية منها حالة شخص من الجنسية الآسيوية مجهول الهوية، في الخمسينات من عمره، في أحد مستشفيات إمارة دبي وتم نشر صورته عبر منصة تويتر وتعرف عليه أحد المتابعين.

كوادر مواطنة

وأفاد المري أن القسم يدار من قبل كوادر إماراتية مدربة للتعامل السريع والرد عن الاستفسارات التي ترد من الجمهور وحل المشكلات إن وجدت في أسرع وقت عبر تحويلها للجهة المختصة سواء كانت القيادة العامة لشرطة دبي أو جهات أخرى خارجية ومتابعة حالة الشكوى، منوهاً إلى أن القسم يحظى بمتابعة وتوجيهات مستمرة من معالي القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، واطلاع دائم من العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وقال المري تأسيس قسم التواصل الاجتماعي 2013، وذلك تماشياً مع التحول الرقمي في العديد من المجالات ومنها نشر أخبار شرطة دبي والخدمات الرقمية التواصل مع الجمهور والتعامل مع استفساراتهم وشكاويهم، بالإضافة إلى الدور التوعوي المهم.

التصدي للشائعات

وأضاف المري: يعمل القسم على التصدي للشائعات في زمن قياسي وشهدنا تعاوناً مع الجمهور في هذا الشأن، حيث إنهم يتواصلون معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عند تداول معلومات أو فيديوهات مغلوطة عبر الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، إضافة إلى التسويق الرقمي للمبادرات وخدمات شرطة دبي الذكية، لتعزيز شعور الجمهور بالإيجابية والسعادة.

ومن جانبه أفاد النقيب جمعة الجلاف ضابط أمن وخصوصية المتابعين في قسم التواصل الاجتماعي بإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي أن القسم يعمل على تطوير مبادرات لجميع فئات المجتمع واستخدام أدوات تصل لهم، خاصة المبادرات الموجهة لجيل الشباب، كما يقوم الفريق بالتغطيات الحية لجميع فعاليات شرطة دبي واستخدام أحدث الأدوات الذكية في هذا المجال.

وقال الجلاف لدينا زيادة المتابعين وتفاعل على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وحصدنا جوائز التواصل الاجتماعي منها جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب وحسابنا على مستوى المشاركة جميع الفعاليات الكبرى مثل فعالية احتفالات رأس السنة 2019 وكأس دبي العالمي وطواف دبي وغيرها.