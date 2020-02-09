شرطة دبي تطّلع على استراتيجية «شؤون القُصّر»

المصدر: دبي - البيان

زار معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، للاطلاع على أعمال المؤسسة ومهام إداراتها والدور المناط بها واستراتيجيتها للعام 2020، والقائمة على أربعة محاور أساسية هي التحوّل الرقمي، والتميّز المؤسسي، والتنمية المستدامة، وإسعاد الجمهور المستهدف.

خدمات

وكان في استقبال معاليه، علي المطوع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، وعدد من مسؤولي المؤسسة ومديري الإدارات فيها، حيث اطلع على الخدمات التي تقدمها المؤسسة، واستراتيجية إدارة القصّر وجانب الرعايات التي تقدمها المؤسسة لهم في مجالات عده منها التعليمية، والمادية، والاجتماعية، والعينية، والسكنية، والصحية، واستمع لشرح مديري الإدارات عن كيفية إدارة الأصول من قبل المؤسسة.

كما اطلع المفوض العام على مسار خدمة المواطنين على الأهداف الأساسية العشرة لاستراتيجية المؤسسة والمتمثلة في الإدارة الآمنة لأصول القصّر والوقف، وتعزيز كفاءة المصارف الوقفية، وضمان العلاقات الفعّالة مع المعنيين، وتطوير القدرات المؤسسية تحقيقاً للتميز الحكومي، وزيادة فعالية وكفاءة العمليات والحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى أداء استثماري نوعي للأصول، والابتكار في تنمية الوقف، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة، وتحقيق بنية تحتية رقمية رائدة، وتوفير خدمات وحلول ذكية.

وأكد معالي اللواء عبدالله خليفة المري، أن تعزيز العمل والتواصل المشترك بين الجهات سوف يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الحكومة ضمن مسار خدمات المواطنين، مؤكداً أهمية التنسيق والخروج بمبادرات وبرامج نوعية تحقق الأهداف المنشودة، وتعكس مستوى التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتلبية الرؤى والتطلعات التي ترمي إليها القيادة الرشيدة.

تعزيز

من جانبه قال علي المطوع، إن استراتيجية المؤسسة، تأتي لتعزز الخدمات التي نقدمها للمجتمع، وتسهم في ترسيخ ثقافة الوقف وتشجع الابتكار فيه وتوسيع استخداماته لتشمل قطاعات وشرائح مجتمعية جديدة، بما يحقق زيادة في العمل الخيري والإنساني.

وأضاف المطوّع: «المحاور الرئيسية الأربعة لاستراتيجيتنا وهي التحوّل الرقمي، والتميّز المؤسسي، والتنمية المستدامة، وإسعاد الجمهور المعني تسهم في تحقيق مستهدفات الخطة الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك مطلع العام الجاري ضمن وثيقة 4 يناير.

مبادرات إنسانية

تعرّف معالي اللواء عبدالله المري على أبرز المبادرات الإنسانية والخيرية التي أطلقتها المؤسسة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقدم فريق المؤسسة عرضاً لأهم المبادرات التي نفذتها المؤسسة العام الماضي في إطار الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتعاون مع مؤسسات حكومية وغير حكومية فاعلة، كما تم عرض الخطة المستقبلية للمؤسسة في توحيد الجهود بين جميع الجهات الحكومية ذات الطابع المشترك وإعداد الدراسات والاحتياجات لتمكين المؤسسة لوضع تصور للمساهمة في سد هذه الاحتياجات.