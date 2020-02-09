«زايد العليا لأصحاب الهمم» تنفذ «النحلة الخضراء»

المصدر: (أبوظبي - وام)

نفذت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون والشراكة مع نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وهيئة البيئة - أبوظبي مبادرة النحلة الخضراء لتنظيف شاطئ وقاع البحر في منطقة كورنيش أبوظبي.

وضمت المبادرة الدمج المجتمعي ما بين أصحاب الهمم والمتطوعين المشاركين، بمشاركة 623 شخصاً منهم 63 من أصحاب الهمم، منهم 10 غطاسين، و53 من أصحاب الهمم منتسبي مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم التابعين لمؤسسة زايد العليا، وعدد 560 متطوعاً لتنظيف قاع البحر والشاطئ منهم 50 من كوادر المؤسسة، و40 غواصاً متطوعاً و470 من هيئات مساندة.

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات حملة «كن التغيير» العالمية التي أطلقتها المؤسسة. وشارك في الحملة الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.