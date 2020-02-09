توعية طلبة «أمر يكية دبي» بأضرار المخدرات

المصدر: (دبي - البيان)

نظم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بدبي، يوماً مفتوحاً شارك فيه ما يقارب 500 طالب وطالبة من الجامعة ومن بعض المدارس الخاصة في دبي، وذلك استكمالاً لحملة التوعية التي أطلقها المركز «احمي نفسك»، والتي يستهدف من خلالها طلبة الجامعات والكليات لتوعيتهم بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الإدارة حريصة على توثيق علاقتها بالقطاع التعليمي بشكل عام والأكاديمي بشكل خاص، وذلك لمعرفة رجع الصدر الوقائي الذي تقوم به الإدارة على النطاقين التوعوي والوقائي.