«العدل» تفتتح الدورة 21 للمتدربين القضائيين

المصدر: (أبوظبي - البيان )

افتتح المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل دورة المتدربين القضائيين 21، والتي يشارك فيها 23 متدرباً، وتقام بمعهد التدريب القضائي بالشارقة، بحضور المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي، والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب مدير المعهد.

ونقل سلطان المطروشي تحيات وتقدير معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل للمشاركين في هذه الدورة، مؤكداً أن الدورة تُعد الخطوة الأولى للمتدربين في مسار حياتهم العملية بكل ما تحويه من معارف وخبرات علمية وعملية يتلقونها على أيدي أفضل المدربين المتخصصين في المجال القانوني والقضائي، داعياً المتدربين إلى تحمل تلك المسؤولية وتلك الأمانة التي يتشرفون بها والقيام عليها حق قيام، خاصة وأن عضو السلطة القضائية لا يتميز عن زميله إلا بعلمه وحده، فكل القضاة أقسموا يميناً بأن يحترموا الدستور ويرسوا قواعد الحق والعدل والقانون، لذلك عليهم أن يكونوا يداً واحدة متكاتفين.