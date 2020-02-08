الطاير: تلقينا 2300 فكرة لتطوير جميع مناطق دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في مجلس دبي، أنه وبعد تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لـ 500 مليون درهم لأفكار المواطنين لتطوير جودة الحياة في الأحياء السكنية أنهم تلقوا 2300 فكرة من جميع مناطق دبي. وأن الأفكار تتشابه وتتركز حول بناء حدائق وساحات ألعاب للأطفال ومماش لكبار السن وإنشاء مراكز مجتمعية ومجالس للمناسبات الاجتماعية وغيرها.

وقال الطاير: "بدأنا في فرز وتصنيف كافة الأفكار، وأول 10 مشاريع للأحياء سيتم الإعلان عنها قبل نهاية شهر فبراير الحالي".

وأشار الطاير إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وجه بالتركيز على تطوير جودة الحياة في أحياء المواطنين واعتبارها أولوية تنموية رئيسية في 2020.