594 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز) في عام 2019، بلغ حوالي 594 مليون راكب، مقارنة بنحو 589 مليون راكب في عام 2018، وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة (1.63) مليون راكب، مقارنة بنحو (1.61) مليون راكب في عام 2018.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: استحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بمعدل 34%، وجاءت مركبات الأجرة ثانياً بنسبة 30%، وحلت حافلات المواصلات العامة ثالثاً بنسبة 26%، مشيراً إلى أن شهر مارس من عام 2019 سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث تم نقل أكثر من 53.28 مليون راكب، وحل شهر ديسمبر ثانياً بـ 53 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 52 و45 مليون راكب.

محطات المترو

وقال الطاير: بلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطية الأحمر والأخضر 202.98 مليون راكب في عام 2019، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد وهما محطاتٌ مشتركة على الخطين الأحمر والأخضر، على النصيب الأكبر في عدد ركاب مترو دبي العام الماضي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 12.76 مليوناً، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد 10.6 ملايين راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 9.64 ملايين راكب، تلتها محطة برج خليفة / دبي مول بـ 7.89 ملايين راكب، ثم محطة مركز دبي للسلع المتعددة بـ 7.77 ملايين راكب، ومحطة مول الإمارات 7.55 ملايين راكب، ومحطة ديرة سيتي سنتر 7.42 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة الفهيدي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 7.83 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ 6.58 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثاً بـ 5.74 ملايين راكب، ثم محطة عود ميثاء بـ 4.99 ملايين راكب، ومحطة صلاح الدين بـ 4.95 ملايين راكب.

ونقل ترام دبي العام الماضي 6.51 ملايين راكب، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 157.1 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 14.36 ملايين راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي، فقد نقلت 33.24 مليون راكب العام الماضي، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل: (تاكسي دبي وهلا تاكسي وشركات الامتياز)، العام الماضي 179.86 مليون راكب.

تكامل المنظومة

وقال معالي مطر محمد الطاير: إن هذه النتائج تؤكد فاعلية الخطط والبرامج التي نفذتها الهيئة لتوفير بدائل متنوعة لتنقل السكان في دبي، مؤكداً أن منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها البعض، باتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحه تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث بدأ السكان يدركون فوائد ومزايا استخدام النقل الجماعي، مثل الراحة النفسية والجسدية للركاب، وارتفاع مستوى السلامة، وتقليل النفقات المترتبة على استخدام المركبات من الوقود وصيانة المركبات وغيرها، ويؤكد ذلك زيادة نسبة الرحلات التي تكون بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من أقل من 6% عام 2006 إلى 18.1% عام 2019 بزيادة سنوية تراكمية تصل لحوالي 8.86% سنويا.

وقال: إن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها، تركز على مبدأ التكامل بمعنى أن تحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في الإمارة يعتمد على توفير حلول متكاملة تشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق والمعابر ونظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ووسائل الميل الأول والاخير، وتطوير مرافق المشاة والدراجات الهوائية، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية اللازمة لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات القادرة على الحد من اعتماد الجمهور على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والتنقل المشترك.