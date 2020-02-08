3 طالبات يحصلن على المركز الأول في جائزة العالم الشاب

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

حصلت ثلاث طالبات يحصلن على المركز الأول في (جائزة العالم الشاب) وهم نورا احمد الزعابي وجويرية هيثم وماريا البلوشي من مدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي للبنات عن مشروع نورا برايل التي جاءت ضمن فعاليات المهرجان ‏الوطني للعلوم والتكنولوجيا و الابتكار الذي اسدل الستار اليوم عن فعالياته التي استمرت خمسه ايام في فيستيفال ارينا.