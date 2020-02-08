انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة بمشاركة 80 جهة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

انطلقت صباح اليوم بهيئة الشارقة للكتاب فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة بمشاركة 80 جهة ، منها جامعات وجهات الحكومية محلية واتحادية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص في الإمارة ومشاركة شركات عالمية.

وبلغ إجمالي المشاركات في هذه الدورة 2020 حوالي 80 جهة موزعة بين 48 مشاركة للجامعات، والتي تشمل جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وكليات التقنية العليا، وأكاديمية العلوم الشرطية، والجامعة القاسمية، و32 مشاركة موزعة بين القطاع الحكومي المحلي والاتحادي، وبعض شركات القطاع الخاص في الإمارة .

وتعد الشارقة بيئة راعية وداعمة للموهوبين والمبدعين لمشاركة ابتكاراتهم وأفكارهم التي ستعمل على فتح آفاق جديدة أمام سوق العمل المستقبلي، كما أن شهر الإمارات للابتكار في الشارقة يدعم التوجه العام والاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار.