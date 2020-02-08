الزيودي للبيان: المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا فرصة لتطوير أفكار الطلبة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

تحدث معالي ثاني أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة للبيان عن التطورات البارزة الذي اطلع عليها من أفكار و مشاريع الطلبة المطروحة على منصة المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا و الابتكار، التي تحاكي توجهات الدولة في المجال البيئي، موضحا ان وزارة التغير المناخي تتواجد سنويا في هذا الحدث الذي يواكب تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية في تمكين الأجيال في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوصفها محركا أساسيا لنهضة المجتمعات، ومرتكزا للولوج إلى عصر الاقتصاد القائم على المعرفة، إذ يشكل المهرجان فرصة سانحة امام الطلبة لعرض أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية أمام الجهات المختصة بالدولة، ويتيح لهم كذلك الفرصة لتطوير أفكارهم والارتقاء بطموحاتهم التي تعول عليها الدولة للمضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث في كافة المجالات والقطاعات.

وحول الدعم المقدم من قبل الوزارة للطلبة المبتكرين، اوضح معاليه ان الوزارة تحرص على التواجد في المهرجان سنويا للوقوف على المشاريع التي يتم تبنيها سواء لمساعدتهم على تطوريها او تطبيقها.