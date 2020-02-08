جمارك دبي تركّز على دور الابتكار في الاقتصاد

المصدر: (دبي - وام)

تنظم جمارك دبي فعاليات متنوعة في شهر الإمارات للابتكار 2020 لتعزيز جهودها الهادفة إلى تحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع من خلال توعية الجمهور بأهمية الابتكار ودوره الحيوي في تطور الاقتصاد الوطني لتحقيق الصدارة العالمية لدولة الإمارات عموماً ودعم مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الجديد.

وتعد الدائرة لإقامة فعالياتها المتميزة بهذه المناسبة خلال الفترة التي سينظم فيها شهر الإمارات للابتكار 2020 في إمارة دبي من 22 إلى 29 فبراير الجاري .

حيث وضعت لجنة الإعداد لشهر الابتكار برنامجاً متنوعاً للفعاليات يراعي تحقيق الأهداف التي وضعتها لمشاركتها بأنشطة الشهر.

وفي مقدمتها دعم المبتكرين وتمكينهم من إطلاق أفكارهم وابتكاراتهم لتتبناها مختلف الجهات الحكومية من اجل تحويلها إلى تطبيقات فعلية تخدم الاقتصاد والمجتمع وتدعم تطور الخدمات الحكومية لإسعاد الناس حيث ستقدم جمارك دبي مجموعة متميزة من الابتكارات الجديدة التي طورها موظفو الدائرة والمبدعون في المجتمع عموماً.

وأقرت لجنة جمارك دبي لفعاليات شهر الإمارات للابتكار في اجتماع عقدته بمقر الدائرة برئاسة خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي رئيس اللجنة الأفكار الجديدة والمبتكرة لتنظيم فعاليات نوعية تشمل معارض للابتكارات الجديدة تقام بالتعاون مع الشركاء الحكوميين لتعريف الجمهور على ما يشهده مجتمعنا من تطوير للأفكار من قبل المبدعين والموهوبين.

وأكد خليل صقر بن غريب حرص الدائرة على تنوع فعاليات الابتكار بجمارك دبي ليصل تأثيرها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بهدف نشر ثقافة الابتكار في المجتمع حيث ستقام الفعاليات في عدة أماكن تشمل المطارات ومراكز التسوق ومقرات الدائرة والمراكز الجمركية.