تعزيز التعاون بين نيابة السير ومرور دبي

المصدر: دبي – البيان

بحث المستشار صلاح بوفرّوشة الفلاسي، محام عام - رئيس نيابة السير والمرور بدبي، والعقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، أوجه التعاون المشتركة، وإمكانات تعزيزها في المجالات القانونية والتشريعات والنظم وبرامج التعاون المشترك.

توجيهات

وقال العقيد جمعة بن سويدان: إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، بضرورة الربط الالكتروني بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ونيابة السير والمرور بشأن الإجراءات والمواضيع المرورية المشتركة.

وأشاد بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات والعمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، مؤكداً على أهمية العمل المشترك والعمل على تفعيلها.

استعراض

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الإدارة العامة للمرور عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بأهمية الربط الإلكتروني بين الجانبين بشأن المخالفات المرورية الخطرة، وكذلك استمارة الاعتراضات، بالإضافة إلى آلية تسديد المخالفات.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون القائم بينهما، وزيادة تبادل الزيارات لما لهذا الأمر من أهمية في تعزيز العلاقات وتبادل المعرفة.