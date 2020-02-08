«زايد العليا» تقدم خدمات متطورة لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حرصها على تقديم خدمات متطورة لأصحاب الهمم واستثمار مواردها وطاقاتها في بيئة إيجابية لتمكينهم تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً بما يناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم، والإسهام في زيادة تفعيل أدوار المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة في مجلس «منازف» بمدينة العين ضمن برنامج فعاليات مجالس أبوظبي وبالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقدم الكمالي عرضاً بعنوان «توعية المجتمع بقضايا أصحاب الهمم» تناول فيه، ما تبذله مؤسسة زايد العليا بشكل خاص لتوفير أرقى برامج الرعاية والتأهيل لهم كأحد شرائح المجتمع بهدف تمكينهم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.

وتحدث عن خطة المؤسسة الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر مع أهداف المحور الاجتماعي في إمارة أبوظبي، والتي تنبثق من خطة أبوظبي «غداً 2021» التي تصب في استثمار الإنسان بالدرجة الأولى.