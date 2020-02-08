3.5 مليارات دولار صفقات «إيدك دبي 2020»

المصدر: دبي - البيان

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في«تويتر» أن النسخة الـ 24 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2020» حققت نجاحاً كبيراً.

حيث وصلت قيمة الصفقات التي أجريت خلال المعرض إلى أكثر من 3.5 مليارات دولار أمريكي، فيما وصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من 66 ألف زائر.

فعالية

ويُمثل مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي – إيدك أكبر فعالية لطب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وقد أصبح الحدث ثاني أكبر فعالية من نوعه في العالم.

شعار

وركّز شعار معرض عام 2020 «نقل التعليم والابتكار» على التعليم المستمر، من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة العلمية والدورات وورش العمل المباشرة والمسابقات وعروض التقديم والمتحدثين البارزين، ويستهدف المعرض في دورته الـ24 المتخصصين في طب الأسنان، والأطباء الحريصين على تطوير مهاراتهم وخبرتهم في هذا المجال.